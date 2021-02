Audre Lorde, chi è la donna a cui è dedicato il Doodle di Google di oggi (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Nera, lesbica, madre, guerriera e poeta”. Il ritratto psichedelico che appare oggi sul Doodle di Google è quello di Audre Lorde. La celebrazione è per il suo 87esimo compleanno, anche se la donna, di origine caraibica, nata newyorchese ad Harlem, è morta nel 1992 a soli 58 anni. Lorde pubblicò la sua prima poesia all’età di 15 anni sulla rivista Seventeen dopo che la rivista letteraria della sua scuola superiore l’aveva respinta come inappropriata. Dopo il diploma lavorò come professoressa di inglese e bibliotecaria, mentre continuava con determinazione la sua creazione poetica. Il suo primo volume di poesie, The First Cities, è stato pubblicato nel 1968 ed è stato presto seguito da Cables to Rage nel 1970, raccolta che esplora la rabbia di Lorde per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Nera, lesbica, madre, guerriera e poeta”. Il ritratto psichedelico che apparesuldiè quello di. La celebrazione è per il suo 87esimo compleanno, anche se la, di origine caraibica, nata newyorchese ad Harlem, è morta nel 1992 a soli 58 anni.pubblicò la sua prima poesia all’età di 15 anni sulla rivista Seventeen dopo che la rivista letteraria della sua scuola superiore l’aveva respinta come inappropriata. Dopo il diploma lavorò come professoressa di inglese e bibliotecaria, mentre continuava con determinazione la sua creazione poetica. Il suo primo volume di poesie, The First Cities, è stato pubblicato nel 1968 ed è stato presto seguito da Cables to Rage nel 1970, raccolta che esplora la rabbia diper ...

