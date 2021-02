A Rosà uccide sua moglie e poi si toglie la vita impiccandosi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ci sono ancora pochissime notizie ma sembra proprio che la giornata di oggi di concluda con una seconda notizia che riguarda la cronaca nera e il capito femminicidi. Ancora una volta un caso di violenza contro una donna. Questa mattina vi abbiamo parlato della storia di Lidia, uccisa a Pavia dal suo compagno e rimasta in casa morta per tre giorni. Adesso ci spostiamo in provincia di Vicenza, dove un’altra donna sarebbe stata uccisa dall’uomo che avrebbe dovuto amarla e proteggerla. I corpi di due coniugi, lei uccisa e coperta con un lenzuolo, lui impiccato, sono stati trovati oggi all’interno di un’abitazione a Rosà, in provincia di Vicenza. A scoprire i cadaveri è stato un familiare, che aveva le chiavi della casa, e poi ha chiamato la polizia. La pista seguita dagli investigatori sarebbe quella dell’omicidio-suicidio. uccide sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ci sono ancora pochissime notizie ma sembra proprio che la giornata di oggi di concluda con una seconda notizia che riguarda la cronaca nera e il capito femminicidi. Ancora una volta un caso di violenza contro una donna. Questa mattina vi abbiamo parlato della storia di Lidia, uccisa a Pavia dal suo compagno e rimasta in casa morta per tre giorni. Adesso ci spostiamo in provincia di Vicenza, dove un’altra donna sarebbe stata uccisa dall’uomo che avrebbe dovuto amarla e proteggerla. I corpi di due coniugi, lei uccisa e coperta con un lenzuolo, lui impiccato, sono stati trovati oggi all’interno di un’abitazione a, in provincia di Vicenza. A scoprire i cadaveri è stato un familiare, che aveva le chiavi della casa, e poi ha chiamato la polizia. La pista seguita dagli investigatori sarebbe quella dell’omicidio-suicidio.sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Rosà uccide Dramma familiare: uccide la moglie e poi si suicida Sul luogo del dramma anche il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, e la polizia locale. Notizia in aggiornamento

