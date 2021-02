A Milano non c'è stato un aumento di ricoveri per la variante inglese, dice l'infettivologa (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Negli ospedali San Paolo e San Carlo di Milano “nelle ultime settimane non c'è stato un aumento di ricoveri, dovuto alla cosiddetta variante inglese del virus", come accaduto altrove. "Da giorni e giorni abbiamo un'affluenza in pronto soccorso di poche persone. E non tutte sono da ricoverare. La situazione non è così drammatica”. Ma c'è da chiarire una cosa, e cioè che il processo di ricerca delle varianti non può essere fatto di routine, ma solo in casi eccezionali. Lo spiega all'AGI La professoressa Antonella d'Arminio Monforte, Direttore delle Malattie Infettive ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, tra i centri in prima linea nel contrasto alla pandemia, da quasi un anno ormai. Il processo di ricerca delle varianti non si fa in automatico “Il procedimento ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Negli ospedali San Paolo e San Carlo di“nelle ultime settimane non c'èundi, dovuto alla cosiddettadel virus", come accaduto altrove. "Da giorni e giorni abbiamo un'affluenza in pronto soccorso di poche persone. E non tutte sono da ricoverare. La situazione non è così drammatica”. Ma c'è da chiarire una cosa, e cioè che il processo di ricerca delle varianti non può essere fatto di routine, ma solo in casi eccezionali. Lo spiega all'AGI La professoressa Antonella d'Arminio Monforte, Direttore delle Malattie Infettive ASST Santi Paolo e Carlo di, tra i centri in prima linea nel contrasto alla pandemia, da quasi un anno ormai. Il processo di ricerca delle varianti non si fa in automatico “Il procedimento ...

