130 Paesi senza una dose di vaccino. La vergogna sui tavoli di G7 e G20

"Solo 10 Paesi hanno somministrato il 75% di tutti i vaccini Covid. Più di 130 Paesi non hanno ricevuto una singola dose. Le persone colpite da conflitti e insicurezza vengono lasciate indietro. Tutti, ovunque, devono essere vaccinati il prima possibile". Con queste parole il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha denunciato gli sviluppi "enormemente diseguali e ingiusti" della campagna vaccinale nel mondo, auspicando la nascita di "un piano vaccinale globale per riunire tutti coloro che possiedono la potenza, le competenze e le capacità di produzione richieste". Guterres ha promesso di "mobilitare tutto il sistema delle Nazioni Unite al sostegno di questo sforzo", che però richiede la volontà politica dei grandi del mondo per poter decollare. Il tema dell'equità nell'accesso al vaccino

