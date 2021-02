Whatsapp, tutte le novità in arrivo nei primi mesi del 2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Whatsapp ha deciso di rispondere all’offensiva di Telegram introducendo due novità importanti per i propri utenti. Dopo la decisione di introdurre nuovi termini di servizio che hanno causato la perdita di milioni di utenti a favore di Telegram – che ha studiato anche un tool apposito importare le chat da Whatsapp senza perdere nemmeno un messaggio - l’app del gruppo Facebook ha deciso di correre ai ripari: prima ha sospeso il cambio delle regole sulla privacy e poi ha lavorato su alcune modifiche importanti all’usabilità e all’esperienza dell’utente all’interno dell’app di messaggistica. Come funziona il nuovo reminder per non dimenticarsi di rispondere Nel prossimo aggiornamento previsto per maggio, l’app prevede di inserire un nuovo tool chiamato “Read later” che ti permetterà di contrassegnare tutti i messaggi che non ti vuoi ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha deciso di rispondere all’offensiva di Telegram introducendo dueimportanti per i propri utenti. Dopo la decisione di introdurre nuovi termini di servizio che hanno causato la perdita di milioni di utenti a favore di Telegram – che ha studiato anche un tool apposito importare le chat dasenza perdere nemmeno un messaggio - l’app del gruppo Facebook ha deciso di correre ai ripari: prima ha sospeso il cambio delle regole sulla privacy e poi ha lavorato su alcune modifiche importanti all’usabilità e all’esperienza dell’utente all’interno dell’app di messaggistica. Come funziona il nuovo reminder per non dimenticarsi di rispondere Nel prossimo aggiornamento previsto per maggio, l’app prevede di inserire un nuovo tool chiamato “Read later” che ti permetterà di contrassegnare tutti i messaggi che non ti vuoi ...

