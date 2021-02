Vaccini, l’Aifa dà il via libera alla possibilità di somministrare AstraZeneca fino a 65 anni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni di età in buone condizioni di salute. Alle persone più anziane o fragili andranno invece somministrati i Vaccini a mRNA di Pfizer e Moderna. La circolare del ministero che recepisce le nuove indicazioni dovrebbe uscire però solo venerdì prossimo. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il viadiil vaccino anti-Covid diai soggettiai 65di età in buone condizioni di salute. Alle persone più anziane o fragili andranno invece somministrati ia mRNA di Pfizer e Moderna. La circolare del ministero che recepisce le nuove indicazioni dovrebbe uscire però solo venerdì prossimo. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

