Stasera in tv: “Jason Bourne”, quinto e forse ultimo episodio della saga (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stasera in tv: Jason Bourne, di Paul Greengrass (The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum) è l’ultimo film per ora prodotto della celeberrima saga d’azione basata sull’agente della CIA Jason Bourne. Questi è interpretato da Matt Damon e basato sulla serie omonima; una trilogia di romanzi scritta dallo statunitense Robert Ludlum tra il 1980 e 1990 e ripresa da Eric Van Lustbader (11 romanzi tra 2004 e 2017) e Brian Freeman (dal 2020 ad oggi, due romanzi). Oltre ai numerevoli libri, esistono ben due adattamenti televisivi: Identità bruciata (1988) e Treadstone (2019). L’attuale saga cinematografica (2002-2016) ha riscosso un successo commerciale enorme (1.6 miliardi di dollari) ed è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)in tv:, di Paul Greengrass (TheSupremacy, TheUltimatum) è l’film per ora prodottoceleberrimad’azione basata sull’agenteCIA. Questi è interpretato da Matt Damon e basato sulla serie omonima; una trilogia di romanzi scritta dallo statunitense Robert Ludlum tra il 1980 e 1990 e ripresa da Eric Van Lustbader (11 romanzi tra 2004 e 2017) e Brian Freeman (dal 2020 ad oggi, due romanzi). Oltre ai numerevoli libri, esistono ben due adattamenti televisivi: Identità bruciata (1988) e Treadstone (2019). L’attualecinematografica (2002-2016) ha riscosso un successo commerciale enorme (1.6 miliardi di dollari) ed è ...

zazoomblog : Stasera in tv: “Jason Bourne” quinto e forse ultimo episodio della saga - #Stasera #“Jason #Bourne” #quinto - Rojname_com : Stasera in tv, Jason Bourne su Italia 1: 10 cose che non sapevate ancora sul film - zazoomblog : Jason Bourne: trama cast e anticipazioni film stasera Italia 1 - #Jason #Bourne: #trama #anticipazioni - lamescolanza : Italia 1, stasera andrà in onda 'Jason Bourne' - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'Jason Bourne' mercoledì 17 febbraio 2021) Segui su: La Notizia -… -