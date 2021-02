Siracusa | trovati resti compatibili con Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Svolta nella vicenda dii due badanti scomparsi asei anni fa.nella villa in cui i due lavoravano. I dettagli stasera a Chi l’ha Visto? Importante svolta nel caso dei due badanti casertani scomparsi nel maggio del 2014. Durante gli scavi presso la villa dove i due lavoravano son stati rivenuti deicon i corpi degli uomini scomparsi. La vicenda diè stata seguita dalle telecamere di Chi l’ha Visto? Durante l’appuntamento settimanale con il programma, in onda stasera alle 21.20 su Rai3, numerosi dettagli circa questa misteriosa ...

