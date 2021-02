Roma, scontro social tra i tifosi e Pallotta: “Avresti venduto perfino Mbappé” (Di giovedì 18 febbraio 2021) I tifosi della Roma non sembrano aver sotterrato l’ascia di guerra nei confronti dell’ex presidente giallorosso James Pallotta. L’ultima polemica social è partita dal tweet del conduttore radiofonico americano Charlie Stillitano che, parlando della prestazione di Mbappè contro il Barcellona, si è chiesto quanto fosse speciale l’attaccante francese. Pallotta ha risposto scrivendo “Mi ricorda un giovane Stillitano a Princeton” e in quel momento è stato sommerso dai commenti sarcastici dei tifosi giallorossi che hanno parlato delle tante operazioni in uscita della sua gestione. Tra questi, quello più incalzante è stato: “L’Avresti venduto per due noccioline se fosse stato alla Roma”. Pronta la risposta dell’ex presidente del club ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Idellanon sembrano aver sotterrato l’ascia di guerra nei confronti dell’ex presidente giallorosso James. L’ultima polemicaè partita dal tweet del conduttore radiofonico americano Charlie Stillitano che, parlando della prestazione di Mbappè contro il Barcellona, si è chiesto quanto fosse speciale l’attaccante francese.ha risposto scrivendo “Mi ricorda un giovane Stillitano a Princeton” e in quel momento è stato sommerso dai commenti sarcastici deigiallorossi che hanno parlato delle tante operazioni in uscita della sua gestione. Tra questi, quello più incalzante è stato: “L’per due noccioline se fosse stato alla”. Pronta la risposta dell’ex presidente del club ...

