Roma, rapina lampo in farmacia poi la fuga in bici: è caccia all'uomo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ladri di biciclette? No, questa volta il ladro è in bicicletta e proprio con il mezzo green a due ruote si è dato alla fuga. Il malvivente, con mascherina e occhiali da sole, ha fatto irruzione in una farmacia in via Trionfale al civico 8291, poi ha minacciato i farmacisti e ha simulato – mettendo le mani in tasca – di essere armato. E' successo ieri mattina, intorno alle 11: la segnalazione alla Polizia è arrivata alle 11.10 e sul posto sono subito intervenuti gli agenti del Commissariato Primavalle. Il malvivente, però, dopo esseri fatto consegnare 400 euro si è dato alla fuga a bordo della sua bicicletta: le indagini sono in corso per rintracciarlo. su Il Corriere della Città.

