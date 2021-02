Renzi: 'Il cambio Conte - Draghi la mia operazione politica più difficile, ora mi rilasso' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 'Col Conte ter avremmo avuto la golden share' spiega il leader di Italia Viva in una intervista a Porta a ... Leggi su today (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 'Colter avremmo avuto la golden share' spiega il leader di Italia Viva in una intervista a Porta a ...

zazoomblog : Renzi: Il cambio Conte - Draghi la mia operazione politica più difficile ora mi rilasso - #Renzi: #cambio #Conte… - apavo75 : RT @mariamacina: 'Il cambio Conte-Draghi è in assoluto, nella mia esperienza politica, la cosa più difficile, incredibile e più utile al Pa… - afgianas : RT @mariamacina: 'Il cambio Conte-Draghi è in assoluto, nella mia esperienza politica, la cosa più difficile, incredibile e più utile al Pa… - smalltalkish : RT @mariamacina: 'Il cambio Conte-Draghi è in assoluto, nella mia esperienza politica, la cosa più difficile, incredibile e più utile al Pa… - mariamacina : 'Il cambio Conte-Draghi è in assoluto, nella mia esperienza politica, la cosa più difficile, incredibile e più util… -