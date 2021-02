Ragazzino pestato con un tirapugni fuori scuola | vicepreside | “Intensificare la vigilanza”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ildelladeldi 13 anni bullizzato da un gruppo di 7 coetanei richiama l’intensificazione delle misure di sicurezza e dioltre ad una migliore educazione dei ragazzi. Lain effetti non deve solo istruire i ragazzi sulle materie di studio. I plessi sono un forma mentis per gli studenti di tutte le età. Importante quindi dare insegnare i valori portanti della vita come il rispetto e la lealtà. Concetti che non sono chiari a tutti. Soprattutto a questa baby gang che è recidiva in questo genere cdi comportamenti. Ladeve intervenire e deve farlo al più presto. Queste le parole di Gianni Palma,dell’istituto di Pianura Ferdinando Russo: “Quanto è accaduto è gravissimo. ...