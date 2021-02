Puglia aumento preoccupante della variante inglese soprattutto nel barese, nel tarantino e nel brindisino, l’assessore Lopalco “in arrivo nuove restrizioni” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dati alla mano la variante inglese si sta diffondendo rapidamente in Puglia. La provincia più colpita è quella di Bari dove solo nella giornata del 12 febbraio su 645 positivi, 245 sono risultati essere positivi alla variante inglese con una percentuale di oltre il 38%. Le altre province fanno registrare percentuali molto inferiori. Nella Bat il 12% dei tamponi positivi sono risultati essere interessati dalla variante inglese, a Foggia il 29%. Differenti le situazioni nel tarantino con il 45,8% dei casi positivi alla variante inglese e soprattutto a Brindisi dove la situazione è davvero molto preoccupante con il 55,8% dei positivi alla variante ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dati alla mano lasi sta diffondendo rapidamente in. La provincia più colpita è quella di Bari dove solo nella giornata del 12 febbraio su 645 positivi, 245 sono risultati essere positivi allacon una percentuale di oltre il 38%. Le altre province fanno registrare percentuali molto inferiori. Nella Bat il 12% dei tamponi positivi sono risultati essere interessati dalla, a Foggia il 29%. Differenti le situazioni nelcon il 45,8% dei casi positivi allaa Brindisi dove la situazione è davvero moltocon il 55,8% dei positivi alla...

