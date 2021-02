Prescrizione, gli emendamenti contro la riforma Bonafede accantonati in commissione: non verranno votati (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Era la prima mina capace di far saltare in aria la maggioranza a larghe intese di Mario Draghi. A questo giro non è destinata a esplodere. Gli emendamenti al decreto Milleproroghe che avevano come obiettivo quello di neutralizzare la riforma della Prescrizione di Alfonso Bonafede sono stati accantonati. Almeno quelli di Azione e Italia viva. I partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi non li hanno indicati come “segnalati” e quindi non verranno posti in voto. È quello che è emerso nella seduta delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera che stanno esaminando il decreto. I gruppi avevano selezionato gli emendamenti “segnalati“, vale a dire i circa 200 da porre in votazione, e tra essi figuravano tanto quelli di Enrico Costa e Riccardo Magi (Azione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Era la prima mina capace di far saltare in aria la maggioranza a larghe intese di Mario Draghi. A questo giro non è destinata a esplodere. Glial decreto Milleproroghe che avevano come obiettivo quello di neutralizzare ladelladi Alfonsosono stati. Almeno quelli di Azione e Italia viva. I partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi non li hanno indicati come “segnalati” e quindi nonposti in voto. È quello che è emerso nella seduta delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera che stanno esaminando il decreto. I gruppi avevano selezionato gli“segnalati“, vale a dire i circa 200 da porre in votazione, e tra essi figuravano tanto quelli di Enrico Costa e Riccardo Magi (Azione ...

