Porto Juventus | Kulusevsky in vantaggio su Morata

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) A poche ore dal calcio d’inizio di, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, Andrea Pirlo deve ancora scegliere chi tra,, affiancherà Cristiano Ronaldo in attacco. Tutto confermato, invece, in difesa e a centrocampo visto le assenze di Bonucci, Arthur e Cuadrado.-Ronaldo coppia d’attacco? Se fino a ieri non c’erano dubbi sulla presenza didall’inizio, tutto è cambiato dopo l’allenamento di rifinitura di questa mattina. Sono aumentate, invece, le chances di vederee non lo spagnolo al fianco di Cr7. Riassumendo la formazione bianconera dovrebbe essere questa: in porta Szczney, in difesa, da destra verso sinistra, Danilo, Chiellini, ...

juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - tancredipalmeri : Ci sono più italiani in campo con il PSG che sta vincendo al Camp Nou (3: Florenzi, Verratti e Kean), che nell’XI… - mary_barzaghi : RT @GnocchiGene: Domani Porto-Juventus sarà molto toccante: dopo quattro anni Bonucci potrà riabbracciare lo sgabello. #Juventus #16febbrai… - Fikrete26200669 : @akcebet1 Porto 1- 3 Juventus Gomisx @mert @merallkaratas_ @meryemiyin -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juventus

Si allungano i tempi di recupero di Leonardo Bonucci . Il difensore dellaè stato convocato da Andrea Pirlo per la trasferta di Champions League contro il, partita d'andata degli ottavi della massima competizione europea, ma non potrà scendere in campo a ...Lasi appresta a scendere in campo questa sera alle ore 21 per il suo ottavo di finale di Champions League.Kulusevsky dovrebbe affiancare Ronaldo in attacco in vista del match di Champions League Porto-Juventus che si giocherà tra poche ore ...20' - INTER IN VANTAGGIO, SATRIANO PUNISCE JUNGDAL! Erroraccio di lettura di Michelis che anziché spazzare l'area ostacola il suo portiere spalancando la porta all'ex ...