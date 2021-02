Porto-Juve 2-1 | gol di Taremi e Marega | poi Chiesa accorcia Rigore negato ai bianconeri

juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??ORE 14.30 LIVE! ?? Le parole di Mister @Pirlo_official e di Giorgio @chiellini alla vigilia di #FCPJuve! #JuveUCL… - XanZar10 : Non avrei mai detto che la Juve un giorno facesse così schifo da farsi umiliare dal Porto. Diocane il Porto, un Benevento per la Juve. - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Champions, i risultati: la Juve cade 2-1 contro il Porto; vittoria del… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juve

... vecchia conoscenza del calcio italiano, e Pirlo:(4 - 4 - 2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi.(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo,...LA CRONACA 49'st Finisce così. 2 - 1 per il. 49'st Proteste bianconere per un presunto fallo su Ronaldo dentro l'area. 47'st Errore della, e Alex Sandro è costretto al fallo su Taremi che se ne stava andando verso la porta. Ammonito ...Commenta per primo Porto-Juventus 2-1 Marcatori: pt 2' Taremi (P); st 1' Marega (P), 37' Chiesa (J). Assist: st 1' Manafa (P), 37' Rabiot (J). Porto (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Co ...La Juventus sbanda pericolosamente ed esce sconfitta dalla trasferta in casa del Porto, rimanendo però ampiamente in corsa per la qualificazione grazie al gol dell'ex viola Chiesa ...