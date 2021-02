Nadal, le cinque peggiori sconfitte subite in carriera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A Melbourne, Rafa Nadal in vantaggio di 2-0 si fa rimontare da Tsitsipas. E’ la terza volta che succede in carriera. Ecco le cinque peggiori sconfitte dello spagnolo Per il 2° anno di fila, Rafa Nadal esce di scena ai quarti di finale degli Australian Open. L’anno scorso fu Thiem a battere lo spagnolo, quest’anno è stato Tsitsipas che ha rimontato il 20 volte campione Slam dallo 0-2. Per lo spagnolo si tratta della terza sconfitta in carriera a livello Slam dopo essere stato in vantaggio per 2-0. Ecco, di seguito, le cinque peggiori sconfitte in carriera di Nadal. Del Potro, Rio De Janeiro 2016 Una delle sconfitte più cocenti dello spagnolo in ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A Melbourne, Rafain vantaggio di 2-0 si fa rimontare da Tsitsipas. E’ la terza volta che succede in. Ecco ledello spagnolo Per il 2° anno di fila, Rafaesce di scena ai quarti di finale degli Australian Open. L’anno scorso fu Thiem a battere lo spagnolo, quest’anno è stato Tsitsipas che ha rimontato il 20 volte campione Slam dallo 0-2. Per lo spagnolo si tratta della terza sconfitta ina livello Slam dopo essere stato in vantaggio per 2-0. Ecco, di seguito, leindi. Del Potro, Rio De Janeiro 2016 Una dellepiù cocenti dello spagnolo in ...

fisco24_info : Australian Open, Tsitsipas in semifinale: battuto Nadal: Il greco si impone in rimonta dopo una battaglia in cinque… - TV7Benevento : **Tennis: Australian Open, Tsitsipas batte Nadal in rimonta in cinque set e va in semifinale**... - Nadal_20 : @PandArancio Zverev tre si cinque cala sempre figurati davanti a djokovic - deanelaveau : visto che nadal ha giocato stanotte alle cinque e mezza ora me la riguardo anche se so già il risultato ?? - jd7816 : Dormire due ore e mezza per svegliarsi alle cinque e vedere Nadal battere Fognini, e poi andare direttamente in uff… -