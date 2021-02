Mondiali Cortina | ancora tempo di parallelo | c' è la gara a squadre

Eurosport_IT : CAMPIONESSA DEL MONDO! ?????? Marta Bassino regala un oro storico all'Italia nei Mondiali di Cortina d'Ampezzo: l'azz… - Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Corriere : Marta Bassino trionfa nel paralello femminile a Cortina: oro all’Italia - FI_Toscana : RT @chiaratenerini2: CAMPIONESSA DEL MONDO! ?????? @BassinoMarta regala un oro storico all'Italia nei Mondiali di Cortina d'Ampezzo ???????? #it… - PolimericaNews : RT @PolimericaNews: Tecnica ha preentato ai Mondiali di sci Cortina 2021 il progetto Recycle Your Boots per il riciclo dei vecchi scarponi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina

d'Ampezzo (Belluno), 17 febbraio 2021 - E' ancora tempo di parallelo aidi2021. Dopo le prove individuali di ieri, che in campo femminile hanno visto Marta Bassino conquistare la medaglia d'oro , oggi alle 12.15 sulla pista Rumerlo va in scena il team ...DIRETTA PARALLELO SQUADRE2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA La diretta del parallelo a squadre deidi sci2021 vedrà la partenza in programma alle ...Alle sette della sera, quando sul balcone di Casa Italia, Marta Bassino taglia la torta a lei dedicata, di colpo otto giorni di amare delusioni si sciolgono come neve al sole. La squadra tricolore si.È la prima medaglia azzurra in questa edizione dei mondiali. La Bassino ha poi ringraziato l’Esercito, di cui è 1° Caporal Maggiore. https://video.repubblica.it/sport/marta-bassino-oro-ai-mondiali-di- ...