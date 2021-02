Milan, Calhanoglu verso il rinnovo: fissato l’incontro con il club (Di giovedì 18 febbraio 2021) Calhanoglu, tramite il suo agente Stipic, sta proseguendo le discussioni con il Milan per il rinnovo del contratto: novità previste dopo il derby Calhanoglu e il Milan, una trattativa estenuante per la quale ancora non si è trovata la quadra. Il turco ha fatto sapere di voler rimanere a Milano: perno della formazione di Pioli, Hakan è sbocciato definitivamente dal post lockdown dello scorso campionato e si è preso la trequarti del Milan. Maldini e Ibra stravedono per lui e sperano di poter continuare ad ammirare le sue magie anche nella prossima stagione. Come riportato da calciomercato.com, balla un milione e mezzo tra l’offerta del Milan e la richiesta di Calhanoglu. I rossoneri hanno infatti offerto un prolungamento fino al ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021), tramite il suo agente Stipic, sta proseguendo le discussioni con ilper ildel contratto: novità previste dopo il derbye il, una trattativa estenuante per la quale ancora non si è trovata la quadra. Il turco ha fatto sapere di voler rimanere ao: perno della formazione di Pioli, Hakan è sbocciato definitivamente dal post lockdown dello scorso campionato e si è preso la trequarti del. Maldini e Ibra stravedono per lui e sperano di poter continuare ad ammirare le sue magie anche nella prossima stagione. Come riportato da calciomercato.com, balla un milione e mezzo tra l’offerta dele la richiesta di. I rossoneri hanno infatti offerto un prolungamento fino al ...

AntoVitiello : #Pioli: 'Torna Calhanoglu dall'inizio? Si, Hakan tornerà dall'inizio e il ballottaggio è tra Rebic e Leao' #milan - andiamoconlinno : @DavideFm1899 Ma questo ogni volta che perde il Milan dice che Calhanoglu è da vendere, e pensa pure di capire di calcio - atmilan1899 : #Borini: 'Ho lasciato #Milan e #Verona, la Turchia mi attrae. #Calhanoglu? Gli do un consiglio' - atmilan1899 : #Milan, in agenda un nuovo incontro con gli agenti di Hakan #Calhanoglu per il rinnovo - Notiziedi_it : Borini: “Ho lasciato Milan e Verona, la Turchia mi attrae. Calhanoglu? Gli do un consiglio” -