(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Risoluto, esperto, buono per tutte le occasioni. Ma, sorpresa, anche Marioha le sue incertezze. Terminata la sua lunga dichiarazione programmatica per la fiducia al Senato, il premier è rimasto in piedi un po’ più del dovuto, domandandosi cosa fare mentre l’Aula lo applaudiva. «Mi?», ha quindi chiesto, chiedendo informazioni sula chi gli stava intorno, Giancarloin primis. Il soccorso verde diGiancarloera seduto alla destra del premier e già un paio di volte era venuto in soccorso del premier durante il suo intervento. La primaha avuto un lapsus sul numero ...

emenietti : 'mi dite voi quando posso sedermi?' ?? - Corriere : Il lungo applauso del Senato e Draghi chiede: «Mi dite voi quando posso sedermi?» - emenietti : 'mi dite voi quando posso sedermi?' ?? - l2oxanaB : RT @CanYamanBushido: Quando dite: a voi l’unica cosa che vi rende felici è che lui non stia con lei. Avete perfettamente ragione. Lui merit… - SecolodItalia1 : «Mi dite voi quando posso sedermi?»: Draghi inciampa sul cerimoniale. E Giorgetti lo soccorre (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : dite voi

Non è l'unico aspetto 'umano' del drago dell'economia prestato alla politica: passerà alla storia la sua domanda "Miquando posso sedermi?" Del resto anche il passaggio del suo discorso " ...'Miquando posso sedermi?' I dubbi di Draghi sul protocollo del ...Primo intervento in Parlamento di Mario Draghi da presidente del consiglio. Il premier riferisce in Senato le dichiarazioni programmatiche del governo e definisce l’Italia ’una grande potenza economic ...(Adnkronos) - "È una domanda che ci dobbiamo porre quando non facciamo tutto il necessario per promuovere al meglio il capitale umano, la formazione, la scuola, l’università e la cultura. Una domanda ...