Metro e treni al sud, le priorità di governo (Di giovedì 18 febbraio 2021) La nascita di un ministero per la Transizione ecologica e l'impegno del nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi per un governo europeista e ambientalista hanno alzato l'asticella delle attese per come potrà essere rivisto il piano che il nostro Paese dovrà presentare per accedere alle risorse di Next Generation UE. Inoltre, la nomina di una persona competente come Enrico Giovannini al ministero dei Trasporti permette di guardare in particolare alla mobilità come a uno dei campi più importanti di cambiamento. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

