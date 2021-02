Mario Draghi | il discorso alla Camera | segui la diretta in tempo reale

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - fattoquotidiano : CONTE, IL PIÙ AMATO E LE QUATTRO VIE DEL SUO NUOVO FUTURO - Sabato scorso, Giuseppe Conte ha passato il testimone,… - fanpage : Ultim'ora A farlo sapere sono state le fonti di Palazzo Chigi. #lockdown - AnnaDi_Mario : RT @alebarbano: Draghi spinge la democrazia al centro, in nome del compromesso, del cambiamento e della responsabilità verso le generazioni… - giufragio : Mario Draghi, indiscrezioni: si tiene la delega ai servizi segreti. Proprio come Giuseppe Conte: e Matteo Renzi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

...governosi profila una fiducia con numeri ampissimi: si stimano, ultimo pallottoliere alla mano, 272 sì al Senato e 567 alla Camera. Un sostegno che potrebbe anche superare il record di...Insomma, il Capo dello Stato tutto quello che doveva fare lo ha fatto ed oradeve essere in grado di marciare con le proprie gambe, far vedere di che pasta è fatto, "metterci la faccia" ...Un momento fondamentale per il Paese: Draghi pronuncerà il discorso alla Camera, alle 10 di oggi 17 febbraio. Ecco come seguire la diretta.Governo Draghi, cosa succede dopo il discorso in Senato. Dopo l’intervento di Draghi in Senato, la seduta sarà interrotta per consentire al premier di consegnare il testo delle ...