**M5S: ok base M5S a governance a 5, addio capo politico** (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Via libera definitivo della base M5S alla nuova governance collegiale del M5S. La votazione sulla piattaforma Rousseau, conclusasi alle 12, vede la netta prevalenza dei favorevoli, con una percentuale attorno all'80%. "Sono state espresse mediamente 11.514 preferenze da parte degli aventi diritto al voto e per i 6 quesiti hanno partecipato alle votazioni da un minimo di 11.139 di iscritti a un massimo di 11.947 su una base di aventi diritto di 119.721", informa il blog delle Stelle. Con il sì di Rousseau cambia lo Statuto del M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Via libera definitivo dellaM5S alla nuovacollegiale del M5S. La votazione sulla piattaforma Rousseau, conclusasi alle 12, vede la netta prevalenza dei favorevoli, con una percentuale attorno all'80%. "Sono state espresse mediamente 11.514 preferenze da parte degli aventi diritto al voto e per i 6 quesiti hanno partecipato alle votazioni da un minimo di 11.139 di iscritti a un massimo di 11.947 su unadi aventi diritto di 119.721", informa il blog delle Stelle. Con il sì di Rousseau cambia lo Statuto del M5S.

