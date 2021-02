LIVE Prada Cup in DIRETTA: si torna in acqua! Luna Rossa offesa: “Speravamo aveste un po’ di onore” (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI torna A GAREGGIARE! VITTORIA POLITICA PER Luna Rossa. MA OFFESE PESANTISSIME DAI NEOZELANDESI… LE OFFESE A Luna Rossa DEI NEOZELANDESI: “Speravamo aveste UN PO’ PIU’ DI onore E RISPETTO PER QUESTO PAESE” NEW ZEALAND CHIEDE UNA PENALITA’ PER Luna Rossa! E C’E’ DI MEZZO ANCHE AMERICAN MAGIC… Luna Rossa FURIOSA CONTRO L’IPOTESI DI GAREGGIARE IL 26 FEBBRAIO. MINACCIA AZIONI LEGALI IL RINVIO DELLA Prada CUP POTREBBE AGEVOLARE INEOS: BEN AINSLIE PUO’ IMITARE Luna Rossa. ECCO COME Luna Rossa LAPIDATA SENZA RISPETTO. SONO INEOS E ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASIA GAREGGIARE! VITTORIA POLITICA PER. MA OFFESE PESANTISSIME DAI NEOZELANDESI… LE OFFESE ADEI NEOZELANDESI: “UN PO’ PIU’ DIE RISPETTO PER QUESTO PAESE” NEW ZEALAND CHIEDE UNA PENALITA’ PER! E C’E’ DI MEZZO ANCHE AMERICAN MAGIC…FURIOSA CONTRO L’IPOTESI DI GAREGGIARE IL 26 FEBBRAIO. MINACCIA AZIONI LEGALI IL RINVIO DELLACUP POTREBBE AGEVOLARE INEOS: BEN AINSLIE PUO’ IMITARE. ECCO COMELAPIDATA SENZA RISPETTO. SONO INEOS E ...

