L'intergruppo faccia chiarezza. Draghi? Finalmente una visione di Paese. Parla Nannicini (Pd) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'intergruppo formato al Senato tra Leu, Movimento 5 Stelle e Pd alla vigilia del voto per la fiducia al premier Mario Draghi "ancora non si è ben capito cosa sia". Non è questione di lana caprina o di gergalità Parlamentari è questione di "cogliere il senso di un'operazione che si potrebbe muovere in diverse direzioni". Tommaso Nannicini, deputato dem, a Formiche.net manifesta le sue perplessità e commenta il discorso del capo dell'Esecutivo alla Camera. Nannicini, il maxi rassemblement Parlamentare, che peraltro ha già raccolto il plauso dell'ex premier Giuseppe Conte, cosa farà? Confesso che devo ancora capire di che cosa stiamo Parlando. Nella dialettica politica gli intergruppi nascono talvolta per approfondire determinati temi, oppure per coordinare diverse ...

