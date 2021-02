La via sostenibile dell’Italia (sulle orme di papa Francesco). Becchetti legge Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Qualità e ricchezza di contenuti nel discorso di oggi al senato di Draghi. L’ispirazione alla dottrina sociale non sta tanto nella citazione del pensiero di papa Francesco (“Le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro maltrattamento. E io penso che se chiedessi al Signore che cosa pensa, non credo mi direbbe che è una cosa buona: siamo stati noi a rovinare l’opera del Signore”) ma nell’approccio complessivo del discorso che ha ben presente quello che da tempo la “razionalità” della riflessione credente dice e fa presente: tutto è interconnesso e non possiamo puntare a un obiettivo (la crescita o l’occupazione) senza cercare soluzioni o strategie che producono effetti negativi su altri fronti (sostenibilità ambientale o salute). Per questo dobbiamo lasciare non solo una buona moneta ma un pianeta ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Qualità e ricchezza di contenuti nel discorso di oggi al senato di. L’ispirazione alla dottrina sociale non sta tanto nella citazione del pensiero di(“Le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro maltrattamento. E io penso che se chiedessi al Signore che cosa pensa, non credo mi direbbe che è una cosa buona: siamo stati noi a rovinare l’opera del Signore”) ma nell’approccio complessivo del discorso che ha ben presente quello che da tempo la “razionalità” della riflessione credente dice e fa presente: tutto è interconnesso e non possiamo puntare a un obiettivo (la crescita o l’occupazione) senza cercare soluzioni o strategie che producono effetti negativi su altri fronti (sostenibilità ambientale o salute). Per questo dobbiamo lasciare non solo una buona moneta ma un pianeta ...

