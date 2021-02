La rabbia disperata della Raggi lasciata a bagnomaria dai Cinquestelle: basta ambiguità (Di mercoledì 17 febbraio 2021) lasciata a bagnomaria per mesi dai Cinquestelle come fosse un Ignazio Marino qualsiasi, la povera Virginia Raggi, orfana dei vaffa amici, sfoga, su Facebook, tutta la sua rabbia e la sua frustrazione per non essere stata, ancora, incoronata a furor di popolo grillino, reginetta candidata con vista sui Fori romani. Di fronte al suo slancio giulivo, alla sua offerta di ricandidarsi alla guida della Capitale, i grillini, invece di mandarla affa, l’hanno – peggio – ignorata. Le hanno voltato le spalle, forse troppo presi a inciuciare con Zingaretti, Renzi & Co. Un affronto che Virginia non ha digerito. Per mesi ha masticato amaro, ci ha ricamato su in silenzio macinando, nel chiuso delle auguste stanze in cima al Campidoglio, rabbia, orgoglio ferito e un pizzico di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021)per mesi daicome fosse un Ignazio Marino qualsiasi, la povera Virginia, orfana dei vaffa amici, sfoga, su Facebook, tutta la suae la sua frustrazione per non essere stata, ancora, incoronata a furor di popolo grillino, reginetta candidata con vista sui Fori romani. Di fronte al suo slancio giulivo, alla sua offerta di ricandidarsi alla guidaCapitale, i grillini, invece di mandarla affa, l’hanno – peggio – ignorata. Le hanno voltato le spalle, forse troppo presi a inciuciare con Zingaretti, Renzi & Co. Un affronto che Virginia non ha digerito. Per mesi ha masticato amaro, ci ha ricamato su in silenzio macinando, nel chiuso delle auguste stanze in cima al Campidoglio,, orgoglio ferito e un pizzico di ...

