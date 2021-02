La “proposta indecente” di Giorgia Meloni: Santanché alla Commissione di Vigilanza Rai (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ora non stiamo parlando di poltrone e siamo concentrati sulle riaperture, sugli indennizzi ai lavoratori del settore sciistico. Se me lo chiedessero, io sono a disposizione del partito” Con queste parole Daniela Santanché non ha smentito la sua candidatura alla presidenza della Commissione di Vigilanza Rai di cui vi abbiamo parlato ieri. Ma… “La proposta indecente di Giorgia Meloni: Santanché alla Commissione di Vigilanza Rai” La candidatura della “pitonessa” è stata riportata con un’indiscrezione del Fatto Quotidiano che citava fonti bene informate di Fratelli d’Italia: La Vigilanza Rai, come le altre commissioni di garanzia, svolge un ruolo fondamentale come ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ora non stiamo parlando di poltrone e siamo concentrati sulle riaperture, sugli indennizzi ai lavoratori del settore sciistico. Se me lo chiedessero, io sono a disposizione del partito” Con queste parole Danielanon ha smentito la sua candidaturapresidenza delladiRai di cui vi abbiamo parlato ieri. Ma… “LadidiRai” La candidatura della “pitonessa” è stata riportata con un’indiscrezione del Fatto Quotidiano che citava fonti bene informate di Fratelli d’Italia: LaRai, come le altre commissioni di garanzia, svolge un ruolo fondamentale come ...

neXtquotidiano : La “proposta indecente” di Giorgia Meloni: Santanché alla Commissione di Vigilanza Rai - travelport75 : @FabianaLudovica Prova a fargli una “ proposta indecente” ?? - 0NLYTH3BR4V32 : @lostinmydm_ non lo so AHAHA Giuro che non era nessuna proposta indecente, ho davvero la macchina per fare lo zucchero filato ???? - Marcello_1979 : @Namore89 Proposta indecente: punta la sveglia prima e fotografa l'alba! - cechi66 : @Stefanialove_of Tipo proposta indecente -