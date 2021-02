It Takes Two, il nuovo titolo degli autori di A Way Out, entra in fase Gold (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Josef Fares, fondatore di Hazelight Studios, ha annunciato su Twitter che il nuovo gioco della compagnia, It Takes Two, è entrato in fase Gold, ovvero è pronto per il rilascio sul mercato. Il titolo uscirà il 26 marzo: ogni sforzo di ulteriore rifinitura da parte dello Studio confluirà dunque in una patch del day one, presumibilmente per tutte le piattaforme previste: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Non è ancora stata annunciata una versione Switch, il cui destino è altamente incerto. La nuova IP della compagnia sarà nelle atmosfere molto lontana dal precedente exploit di A Way Out, ma avrà sicuramente qualcosa in comune: la componente co-op obbligatoria. La storia vede i giocatori prendere le parti di Cody e May, una coppia scoppiata che si ritrova ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Josef Fares, fondatore di Hazelight Studios, ha annunciato su Twitter che ilgioco della compagnia, ItTwo, èto in, ovvero è pronto per il rilascio sul mercato. Iluscirà il 26 marzo: ogni sforzo di ulteriore rifinitura da parte dello Studio confluirà dunque in una patch del day one, presumibilmente per tutte le piattaforme previste: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Non è ancora stata annunciata una versione Switch, il cui destino è altamente incerto. La nuova IP della compagnia sarà nelle atmosfere molto lontana dal precedente exploit di A Way Out, ma avrà sicuramente qualcosa in comune: la componente co-op obbligatoria. La storia vede i giocatori prendere le parti di Cody e May, una coppia scoppiata che si ritrova ...

