Incidente sull' Olimpica | sfonda il guarda rail e vola con l' auto nel vuoto | morto un 51enne

emergenzavvf : ?? Intervento in atto sull'autostrada #A32 #Torino - Bardonecchia al km 52 per un incidente stradale con 25 veicoli… - dr_marteenz : Banana Fish ???? Ash sta investigando sull'incidente che ha causato la pazzia di suo fratello, ma durante le rice… - infoitcultura : Federica Panicucci rompe il silenzio sull’incidente a casa: “Male disumano” - fontanabuona : Gallerie di Sant’Anna, incidente sull’Aurelia - lucainge_tweet : Gallerie di Sant’Anna, incidente sull’Aurelia -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sull

Il Mattino

Ancora poco chiare le cause che hanno provocato l'mortale, al vaglio degli agenti della polizia locale del gruppo Cassia (competente per territorio). Tra le ipotesi che si affacciano, ci ......da un mezzo pesante su una piazzola di sosta'autostrada A1 Milano - Napoli nel tratto tra Villa Literno e Acerra Afragola in direzione di Napoli, poco prima delle 7.00. Sul luogo dell', ...ORISTANO. Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 17, sulla 131 al chilometro 114,400 nel territorio di Paulilatino. La corsia in direzione dell’innest ...Torre del Greco. Lo sguardo di Antonio tornerà a brillare negli occhi di chi oggi non può ammirare le bellezze del mondo. È l’ultimo inno alla vita del cantante lirico rimasto ucciso a inizio febbraio ...