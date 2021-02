(Di mercoledì 17 febbraio 2021) A causa di un’, il traffico è rallentato nella carreggiata interna deldi Roma, tra le uscite Bufalotta e Centrale del latte. L’, sul quale sono in corso accertamenti, ha coinvoltoe una. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. su Il Corriere della Città.

LiaCapizzi : L' ennesimo incidente che coinvolge chi pedala, in questo caso riguarda Fernando Alonso ma quanti ne accadono ogni… - CorriereCitta : Incidente sul Grande Raccordo Anulare: scontro tra un’auto e una moto - romamobilita : Gra, traffico rallentato in carreggiata interna tra le uscite Bufalotta e Centrale del Latte, a causa di un inciden… - tusciaweb : Scontro auto-moto sul Grande raccordo anulare Roma - A causa di un’incidente, il traffico è rallentato nella car… - salvo97midolo : @Claudiomarang1 @CavaggioniMario @Theskeptical_ @Adnkronos Certo se lo ripeti ogni 15 giorni prima o poi capita e t… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul

Agenzia ANSA

... video, dati tecnici, telemetrie e tempigiro. La piattaforma permette anche di prenotare turni ...è scaturita nel 2015 ' - racconta Jonathan Serrapica - ' quando mio padre ebbe un brutto...... nonostante l'inverno tribolato vissuto a causa dell'che li ha visti insieme protagonisti ... Anche loro desiderosi di successi in pista e di festeggiare anche la vittoria di Faustovirus.In base ad una prima ricostruzione dell’incidente l’ex maresciallo con la Dacia avrebbe ... appartenenti ad una ditta di appalto che opera per conto di Abbanoa, erano fermi sul lato della carreggiata ...CORMONS Due giovani in sella a uno scooter sono rimasti feriti ieri pomeriggio, attorno alle 16.30, in un incidente avvenuto sul rettilineo di viale Roma a Cormons. Un ragazzo e una ragazza entrambi d ...