Il discorso di Draghi in Senato | «Priorità la lotta al virus | vaccinare in tutte le strutture» Poi ai partiti | «L’unità è un dovere»

renatobrunetta : Sul @Corriere online è stata pubblicata inspiegabilmente una mia intervista dello scorso 22 giugno. Come doveroso r… - CottarelliCPI : Conte ci aveva abituati maluccio: il suo discorso di richiesta di fiducia nel 2019 aveva battuto il suo stesso reco… - lorepregliasco : Un discorso di alto livello, finalmente #Draghi - VIGELLI : Ma come si fa dopo il discorso di Draghi sentire quello che dice Toninelli?.. ma suvvia.. - iannetts70 : RT @jeperego: Prendete e leggetelo tutti (grazie , Sole). #Draghi , il discorso integrale al Senato del Presidente del Consiglio @sole24or… -

Ultime Notizie dalla rete : discorso Draghi

Oggi Mariochiede e ottiene la fiducia del Senato per il suo governo . Domani toccherà alla Camera e il nuovo governo sarà nella pienezza delle sue funzioni.nel suosi è rivolto al Paese spiegando cosa intende fare sui tre fronti da cui gli italiani si aspettano la sua impronta: la riscrittura del Recovery Plan - vero motivo della caduta ...Dopo aver tenuto il suoal Senato,si recherà alla Camera per consegnare il testo delle proprie dichiarazioni programmatiche. Otto donne nel nuovo governo Sono, dunque, otto , su un ...Un clamoroso passo indietro rispetto al precedente premier, Giuseppe Conte, che non aveva certamente avuto timore nel ribadire l’urgenza di una legge contro l’omotransfobia."Il primo pensiero che vorrei condividere riguarda la nostra responsabilità nazionale, il principale dovere a cui siamo chiamati tutti".