Guilty Gear: Strive - prova (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C'è qualcosa di inspiegabilmente affascinante nei giochi di lotta competitivi. Sarà la tipica tensione dei duelli uno contro uno, sarà la narrativa intrinseca in uno scontro all'ultimo sangue o magari la maestria nelle tecniche di combattimento sfoggiate dai contendenti: fatto sta che nulla riesce a mantenere gli spettatori incollati allo schermo come i picchiaduro a incontri. Non stupisce, in effetti, che uno dei più grandi eventi legati all'agonismo videoludico, l'EVO Championship Series, sia interamente dedicato ai fighting game e riesca a catalizzare l'attenzione di milioni di giocatori fin dal 1996. Il torneo di lotta virtuale più famoso al mondo ha anche contribuito a forgiare vere e proprie leggende viventi del mondo degli esport: quelli di Justin Wong, SonicFox, Goichi 'Go-1' Kishida e Daigo Umehara sono solo alcuni dei nomi più famosi che hanno calcato quel palco nel corso ...

