Governo: De Cristofaro (Si), 'No a Draghi ma avanti con alleanza progressista' (2) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Governo: De Cristofaro (Si), 'No a Draghi ma avanti con alleanza progressista' (2)... - PupiaTv : Aversa, De Cristofaro: “Città nell’abbandono a causa di un governo invisibile e poltronaro” - rep_napoli : Governo Draghi, De Cristofaro (SI): 'Che errore da Leu e Pd: non hanno proposto nessuna donna per il governo' [di C… - TV7Benevento : Governo: De Cristofaro (Si), 'non ci sono sottosegretari per tutte le stagioni'... - zazoomblog : De Cristofaro: “Non ci sono sottosegretari giusti per tutte le stagioni. Non entrerò nel governo Draghi” -… -