GF Vip 5, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono una coppia: esplode la polemica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È nata ufficialmente la coppia Zelinda, come emerso all'indomani della 40° puntata del Gf vip 5, il che fa già discutere. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono abbandonati al fuoco della passione appena sbocciata. Dopo essersi dichiarati attratti l'uno dall'altra ed essersi scambiati un bacio stampo a San Valentino, i due gieffini sono stati sorpresi dalle telecamere mentre consumavano delle effusioni a letto. Il tutto è accaduto diverse ore dopo la nuova diretta del reality, in cui si è appreso che il fidanzato storico di Rosalinda, Giuliano Condorelli, ha diffidato il programma. Intanto, l'opinione dei telespettatori sul nuovo triangolo amoroso è parecchio divisa e non mancano i commenti di disapprovazione.

