FdI: Draghi dimentica cultura e sport. Il suo governo di ‘alto profilo’ sa di commissariamento (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alto profilo, certo. Ma anche tante lacune programmatiche. Qualche dimenticanza. E il sapore di un esecutivo che punta a terminare a tutti i costi la legislatura ben oltre le emergenze. Deputati e senatori di Fratelli d’Italia fanno le pulci a super Mario nel giorno della fiducia al Senato. FdI fa le pulci al discorso di Draghi Fabio Rampelli lo dichiara apertamente. “Non ci accodiamo alle corte dei plauditores del presidente Draghi. La sua presenza scenica e il suo ecumenismo da presidente della Repubblica traccia uno scenario da governo di legislatura. Che fa strame delle più elementari regole. La sua ambizione di restare a lungo deve fare i conti con la democrazia. Che prevede siano i cittadini a scegliere i programmi di governo”. Rampelli: non ci uniamo ai plauditores Al vicepresidente della Camera ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alto profilo, certo. Ma anche tante lacune programmatiche. Qualchenza. E il sapore di un esecutivo che punta a terminare a tutti i costi la legislatura ben oltre le emergenze. Deputati e senatori di Fratelli d’Italia fanno le pulci a super Mario nel giorno della fiducia al Senato. FdI fa le pulci al discorso diFabio Rampelli lo dichiara apertamente. “Non ci accodiamo alle corte dei plauditores del presidente. La sua presenza scenica e il suo ecumenismo da presidente della Repubblica traccia uno scenario dadi legislatura. Che fa strame delle più elementari regole. La sua ambizione di restare a lungo deve fare i conti con la democrazia. Che prevede siano i cittadini a scegliere i programmi di”. Rampelli: non ci uniamo ai plauditores Al vicepresidente della Camera ...

LegaSalvini : IL 76% DEGLI ELETTORI DELLA LEGA E IL 63% DI QUELLI DI FDI APPROVA LA SCELTA DI SALVINI, MENTRE IL 39% DEGLI ELETTO… - IsabellaRauti : Senza una base programmatica di #Governo @FratellidItalia non voterà la #fiducia e rispetto a rivendicazione spirit… - FrancescoLollo1 : Non avevamo capito cosa intendesse davvero #Draghi per #governoambientalista finché non abbiamo visto tanti ministr… - SecolodItalia1 : FdI: Draghi dimentica cultura e sport. Il suo governo di ‘alto profilo’ sa di commissariamento… - Liber______ : @gbponz @jeuasommenulle @nglinsman @Halsrethink @RobertMCutler Usa la logica: andando alle elezioni oggi (e sorvola… -

Ultime Notizie dalla rete : FdI Draghi TgLa7d del 17 febbraio 2021 Covid, economia, Ue i cardini del programma di Draghi A Draghi plauso di Pd, Iv e FI e Lega. FdI voterà no In aumento le zone rosse localizzate e i nuovi casi Appalti mascherine, sequestrati 70 mln di euro Usa: emergenza gelo nel sud, almeno 6 morti - ...

Plauso di Pd, Iv e FI e Lega. M5s spaccato. FdI voterà no - "L'Italia è in buone mani" il commento a caldo al discorso di Draghi del segretario Pd Nicola Zingaretti che assicura: faremo parte di questa sfida. Entusiasta Matteo Renzi che arriva a dire che ...

Santanchè: «Se farà cose giuste Draghi avrà voti FdI» Il Messaggero Proroga del blocco dei licenziamenti, il presidente di Confindustria Bonomi dice "No" "Sarebbe l'invito alle imprese a rinviare ulteriormente riorganizzazioni, investimenti e assunzioni: un segnale decisamente sbagliato" ...

Governo: Bagnai, 'ci affidiamo a Draghi, se riuscirà avrà riconoscenza Paese' Roma, 17 feb (Adnkronos) - 'Ci affidiamo a lei, c'è bisogno di lei per una riscrittura delle regole europee, che sino ad ora non vediamo, e di ...

Covid, economia, Ue i cardini del programma diplauso di Pd, Iv e FI e Lega.voterà no In aumento le zone rosse localizzate e i nuovi casi Appalti mascherine, sequestrati 70 mln di euro Usa: emergenza gelo nel sud, almeno 6 morti - ...- "L'Italia è in buone mani" il commento a caldo al discorso didel segretario Pd Nicola Zingaretti che assicura: faremo parte di questa sfida. Entusiasta Matteo Renzi che arriva a dire che ..."Sarebbe l'invito alle imprese a rinviare ulteriormente riorganizzazioni, investimenti e assunzioni: un segnale decisamente sbagliato" ...Roma, 17 feb (Adnkronos) - 'Ci affidiamo a lei, c'è bisogno di lei per una riscrittura delle regole europee, che sino ad ora non vediamo, e di ...