Roma, 17 febbraio 2021 - Poco spettacolo e molta sostanza, in pratica il contrario degli effetti speciali del governo Conte quando con una funambolica capacità oratoria e una decisa propensione agli ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi discorso Draghi: un discorso per voltare pagina. Addio effetti da Grande Fratello Poco nel discorso di Draghi è uguale a quello che è stato, dai vaccini all'euro alla politica estera , con il presidente del consiglio che cerca di mettere i puntini sulle "i" del senso stesso della ...

Draghi al Senato già veste i panni di portavoce Ue: 'Basta rivalità' Cosi' il premier Mario Draghi nel discorso sulla fiducia al Senato. Per Draghi però 'la fragilità del sistema delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di interesse collettivo è una realtà che ...

Draghi, il discorso integrale al Senato del Presidente del Consiglio Il Sole 24 ORE La gaffe di Draghi: "2 milioni di ricoverati", Giorgetti corregge Al suo esordio al Senato, il premier Mario Draghi non ha nascosto la grande emozione che lo ha pervaso. Il presidente del Consiglio ha dichiarato durante il ...

Governo: Unione Artigiani, 'discorso di grande respiro, bene attenzione a istituti tecnici' Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "Un discorso programmatico di grande respiro. Se ne sentiva l'esigenza. Draghi ha indicato le priorità e gli strumenti giusti. Tra i tanti punti toccati, ci ha colpito la ...

