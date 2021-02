Dietro la fiducia bipartisan a Draghi il tormento dei partiti

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il testo della mozione di maggioranza per laal governofa capire quanto iche sostengono il governo (quasi tutti) siano distanti, alcuni in seria difficoltà. "Il Senato, udite le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, esprime laal governo", si legge nel brevissimo, didascalico, dispositivo, firmato da tutti i capigruppo. Inutile, nella giornata di oggi, tentare di buttar giù qualcosa di più sui punti programmatici enunciati da. Nel corso del suo lungo intervento (53 minuti) gli applausi sono stati una ventina, non tutti, non tutti entusiastici. A partire da quello seguito al ringraziamento, in apertura dell'intervento, al predecessore Giuseppe Conte, che "ha affrontato una situazione di emergenza sanitaria ed ...

Trattative in corso sui sottosegretari In attesa del voto diin Senato,le quinte sono in atto febbrili trattative per confezionare il puzzle che il presidente del Consiglio vorrebbe ...Rimbalzo la domanda: avrestevoi? Io vi dico "sono innocente", lo grido da tre anni. Lo ... Celebri sono diventate le interviste dale sbarre col giornalista Giò Marrazzo: " Qualche volta ...Il testo della mozione di maggioranza per la fiducia al governo Draghi fa capire quanto i partiti che sostengono il governo (quasi tutti) siano distanti, alcuni in seria difficoltà. “Il Senato, udite ...Il presidente del Consiglio illustrerà le linee di azione, ma dovrà arginare anche gli scontri già emersi nei giorni scorsi. La fronda dei Cinque Stelle pronti a votare contro o a uscire dall’aula int ...