Covid: in Messico i contagi superano i due milioni

Il numero di casi di Covid-19 in Messico ha superato la soglia dei due milioni, con quasi 176.000 morti: lo ha annunciato il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato altri 8.683 nuovi contagi.

Il numero di casi di Covid - 19 in Messico ha superato la soglia dei due milioni, con quasi 176.000 morti: lo ha annunciato il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato altri 8.683 nuovi contagi, ...

Usa: covid, amministrazione Biden aumenta numero di vaccini da inviare settimanalmente agli Stati

...Biden per chiedere un migliore coordinamento nella distribuzione dei vaccini anti - Covid. Nella ... La lettera è firmata dai governatori democratici di New York, Nuovo Messico, Colorado e Michigan e da ...

Alpitour lancia il «modello Canarie» con pacchetti che prevedono anche tamponi alla partenza e all'arrivo: ecco come funziona, e le novità per tornare a viaggiare ...

Il numero di casi di Covid-19 in Messico ha superato la soglia dei due milioni, con quasi 176'000 morti: lo ha annunciato il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato altri 8' ...

