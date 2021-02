Covid: in Germania altri 560 decessi, più di 66.000 da inizio pandemia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Berlino, 17 feb. (Adnkronos/Europa Press) - In Germania sono più di 66.000 i decessi dall'inizio della pandemia di coronavirus. I dati diffusi dall'Istituto Robert Koch parlano di altri 560 decessi e 7.556 nuovi casi di Covid-19. Il bollettino aggiornato è di 66.164 vittime su 2.350.399 contagi con circa 129.700 casi attivi. Le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus sono circa 2.154.600. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Berlino, 17 feb. (Adnkronos/Europa Press) - Insono più di 66.000 idall'delladi coronavirus. I dati diffusi dall'Istituto Robert Koch parlano di560e 7.556 nuovi casi di-19. Il bollettino aggiornato è di 66.164 vittime su 2.350.399 contagi con circa 129.700 casi attivi. Le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus sono circa 2.154.600.

