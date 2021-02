Champions, Porto-Juve 2-1: Pirlo spera dopo gara da incubo (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - Juve battuta 2-1 dal Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. I bianconeri vanno k.o. in casa dei lusitani in una gara giocata malissimo e raddrizzata parzialmente nel finale. Il Porto sblocca il risultato dopo poco più di un minuto grazie all'imbarazzante giocata di Bentancur, che sbaglia il retropassaggio verso Szcz?sny e regala a Taremi la rete dell'1-0. La reazione della formazione di Pirlo è sostanzialmente nulla. Il Porto controlla agevolmente, i campioni d'Italia non sono in campo. Il secondo tempo inizia con copione identico. La Juve, dopo l'intervallo evidentemente non sfruttato nel modo migliore, inizia la ripresa dormendo. Il Porto affonda senza trovare ostacoli e al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) -battuta 2-1 dalnell'andata degli ottavi diLeague. I bianconeri vanno k.o. in casa dei lusitani in unagiocata malissimo e raddrizzata parzialmente nel finale. Ilsblocca il risultatopoco più di un minuto grazie all'imbarazzante giocata di Bentancur, che sbaglia il retropassaggio verso Szcz?sny e regala a Taremi la rete dell'1-0. La reazione della formazione diè sostanzialmente nulla. Ilcontrolla agevolmente, i campioni d'Italia non sono in campo. Il secondo tempo inizia con copione identico. Lal'intervallo evidentemente non sfruttato nel modo migliore, inizia la ripresa dormendo. Ilaffonda senza trovare ostacoli e al ...

