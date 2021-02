Carlo Verdone | Non sono mai riuscito a far ridere i miei figli

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La scatola dei ricordi dell'attore, dalla famiglia ai colleghi: "Iragazzi si sbellicarono solo quando un elefante mi sputò in faccia al circo". Il nuovo libro 'La carezza della memoria'

La scatola dei ricordi dell'attore, dalla famiglia ai colleghi: "I miei ragazzi si sbellicarono solo quando un elefante mi sputò in faccia al circo". Il nuovo libro 'La carezza della memoria'Un grande scatolone pieno di ricordi, foto, Polaroid, lettere piegate, agendine anni 70, un santino. Cose dimenticate e ritrovate che raccontano la strada di una vita, il suo colore.ha deciso di guardare dentro quando quel contenitore, a lungo dimenticato su uno scaffale, si è rotto fra le sue mani e quelle ritrovate emozioni sono diventate un libro: "La carezza ...La scatola dei ricordi dell’attore, dalla famiglia ai colleghi: "I miei ragazzi si sbellicarono solo quando un elefante mi sputò in faccia al circo" ...:«La carezza della memoria» è uscito il 16 febbraio per Bompiani dopo il successo de «La casa sopra i portici» del 2012 ...