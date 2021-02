(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilda Marquês de Sapucaí, cuore del Carnevale di Rio de, quest’anno – per la prima volta dal 1932 – non vedrà sfilare la tradizionale parata delle scuole di samba ma piuttosto glidella città: la struttura è stata infatti riconvertita in unper le vaccinazioni anti-e al suo interno sono state allestite le tende degli operatori sanitari. Le autorità locali hanno organizzato un “drive-trough” e nel lungo viale dove un tempo sfilavano i carri ora ci sono le file di macchine con gliche vengono vaccinati senza mai scendere dall’auto. La vaccinazione di massa però va a rilento: in tutto il, è stato immunizzato poco più del 2% dei 212 milioni di abitanti, ad un mese dalla partenza della campagna. Il Paese sudamericano ...

fattoquotidiano : Brasile, il Sambodromo di Rio de Janeiro diventa un centro per i vaccini Covid agli anziani -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Sambodromo

Il Fatto Quotidiano

La cancellazione del Carnevale, secondo l'ente del turismo del, avrà però un ingente costo ... Quest'anno non c'è nessuno, nelha vinto il silenzio. Ma sulle spiagge le cose stanno ...Data l'emergenza sanitaria, quest'anno per la prima volta non ci saranno le tradizionali sfilate delle scuole di samba nel, oltre ad essere state proibite le attivit dei 'blocos de rua', i ...In Brasile meste file di auto al posto dei carri allegorici e feste virtuali sui social. Ancora sott’accusa Bolsonaro, che si concede un bagno di folla in spiaggia senza mascherina ...Migliaia di persone hanno partecipato a balli in maschera e si sono riversate sulle spiagge di Rio de Janeiro, e di altre città brasiliane, durante il fine settimana di carnevale. Nonostante i divieti ...