Bayern Monaco | Pavard positivo al Covid | salterà la Lazio

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pessime notizie per ilin vista del match di Champions League contro larisultatoal Coronavirus Pessime notizie per ilin vista del match di Champions League contro la. Benjaminè risultatoal Coronavirus durante l’ultimo ciclo di tamponi effettuato dal club bavarese. Il terzino francesel’andata degli ottavi di finale di CL contro i biancocelesti a causa del periodo di quarantena obbligatoria che dovrà osservare. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Alaba annuncia l'addio al #Bayern. Cifre e dettagli dell'accordo con il #RealMadrid - pisto_gol : Battendo per 1:0 ( gol di Pavard) i messicani del Tigres il Bayern Monaco ha conquistato il Mondiale per Club , 6^t… - DiMarzio : Arriva la conferma di Salihamidzic sul passaggio di #Upamecano al #Bayern dalla prossima estate - LALAZIOMIA : Bayern Monaco, Benjamin Pavard positivo al Covid-19 - AlanAlanmonu : RT @FMCROfficial: Real Madrid 13 CL 34 Liga 0,38% Milan 7 CL 18 Scudetti 0,39% Bayern Monaco 6 CL 30 Scudetti 0,20% Liverpool 6 CL 19 PL 0,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Mediagol.it

Proprio per quanto riguarda queste ultime Matthäus e Hamann hanno detto la loro sul big match tra Lazio e. ...Il Chelsea è molto interessato a Niklas Süle e potrebbe aprire una trattativa con ilin previsione dell'estate. La ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riportato da Sky Sport Germania, Benjamin Pavard è positivo al coronavirus. Flick, dopo le numerose assenze perde così a ...Pessime notizie per il Bayern Monaco in vista del match di Champions League contro la Lazio: Pavard risultato positivo al Coronavirus ...