Aggressione omofoba a Trieste, consigliere di destra: “Forse ha litigato con il fidanzato per la vasellina” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aggressione omofoba a Trieste, il commento del consigliere eletto in quota Lega Fabio Tuiach “Un esponente Lgbt è stato picchiato e scoppia il caso omofobia a Trieste, siamo in campagna elettorale e succede ogni volta ma Forse ha litigato con il fidanzato per la vasellina“. Questo è il commento di Fabio Tuiach, ex pugile e consigliere comunale di Trieste (eletto con la Lega, passato a Forza Nuova e oggi nel gruppo misto a sostegno della maggioranza), in merito all’Aggressione omofoba subita da Antonio Parisi, attivista Lgbtq, e da due suoi amici, nella frazione Rupingrande. Il rappresentante cittadino ha pubblicato il post sul social russo VKontakte, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021), il commento deleletto in quota Lega Fabio Tuiach “Un esponente Lgbt è stato picchiato e scoppia il caso omofobia a, siamo in campagna elettorale e succede ogni volta mahacon ilper la“. Questo è il commento di Fabio Tuiach, ex pugile ecomunale di(eletto con la Lega, passato a Forza Nuova e oggi nel gruppo misto a sostegno della maggioranza), in merito all’subita da Antonio Parisi, attivista Lgbtq, e da due suoi amici, nella frazione Rupingrande. Il rappresentante cittadino ha pubblicato il post sul social russo VKontakte, ...

CarriaggioM : RT @AlekosPrete: «Hanno iniziato a fare commenti su come ero vestito. Poi qualche ora dopo, in piazza, mi hanno preso a calci. In tutto il… - angelo_66 : RT @AlekosPrete: «Hanno iniziato a fare commenti su come ero vestito. Poi qualche ora dopo, in piazza, mi hanno preso a calci. In tutto il… - CapitanoNemo : RT @PiramideRossa: Com’è bella quell’italietta dove il Presidente del Consiglio #Draghi nel suo discorso di insediamento al #Senato non fa… - gaseven : Efferata aggressione omofoba a Monruipno (Trieste): preso a calci in testa perché gay - gaytalia : Efferata aggressione omofoba a Monruipno (Trieste): preso a calci in testa perché gay -