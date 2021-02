VIDEO Serena Williams-Halep | highlights e sintesi Australian Open | vittoria in due set della statunitense

(Di martedì 16 febbraio 2021) Terminano gli2021 di tennis per la romena Simona, numero 2 del tabellone, sconfitta dalla, testa di serie numero 10, con il punteggio di 6-3 6-3. Per l’americana in semifinale ci sarà la nipponica Naomi Osaka, che ha sconfitto la rappresentante di Cina Taipei, Su-Wei Hsieh. Alcuni rimpianti per la romena ci sono, nel secondo set, quando era andata avanti di un break, prima di essere ripresa e poi di cedere di schianto. Gran merito, però è stato quello di essere maggiormente cinica nei momenti chiave del confronto. GLIDIFoto: LaPresse

melissa_greta : RT @quelliche_rai2: ??Con Serena non stai mai serena e ci svela la passione smodata di Tigrotta 35 ??alias @melissa_greta #QCC Su #RaiPlay l… - quelliche_rai2 : ??Con Serena non stai mai serena e ci svela la passione smodata di Tigrotta 35 ??alias @melissa_greta #QCC Su… - tpwkalwayssss : RT @Eurosport_IT: CI SIAMO! ???? Manca pochissimo all'inizio del match tra Serena Williams e Simona Halep ???????? ?? Segui LIVE: - VKrimliadh : RT @TsAngelita: @VKrimliadh Buongiorno a te cara e serena giornata ???????????? - Bea_Mary84 : RT @Eurosport_IT: È di Serena Williams il primo set ????? ?? Continua a seguire LIVE la sfida contro Halep: -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Serena

Video - La Stampa

... i fischi a Naomi Osaka vincitrice del primo Slam in carriera, poi la stessache si era ... di Claudio Franceschini) DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMINGTV: COME VEDERE IL TORNEO ...La seconda stagione si farà e si inizierà già a girare quest'anno ma ad ogni modo i telespettatori dovranno attendere il prossimo anno per vedere come l'assistente sociale, interpretata da...Terminano gli Australian Open 2021 di tennis per la romena Simona Halep, numero 2 del tabellone, sconfitta dalla statunitense Serena Williams, testa di serie numero 10, con il punteggio di 6-3 6-3. Pe ...Serena Williams sempre protagonista. A 39 anni e mezzo riesce a rialzarsi dopo una brutta caduta e a volare ai quarti degli Australian Ope ...