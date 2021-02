Vercelli, incidente sulla provinciale: morta bimba di 3 anni. Si prega per la sorellina (Di martedì 16 febbraio 2021) incidente in provincia di Vercelli, tra Borgo d’Ale e Tronzano. Una bimba di soli 3 anni è morto nello schianto tra una Fiat Punto e una Mercedes sulla strada provinciale 11. incidente in provincia di Vercelli: muore una bimba di 3 anni La vittima viaggiava insieme alla sorella di 6 anni su una Fiat Punto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 febbraio 2021)in provincia di, tra Borgo d’Ale e Tronzano. Unadi soli 3è morto nello schianto tra una Fiat Punto e una Mercedesstrada11.in provincia di: muore unadi 3La vittima viaggiava insieme alla sorella di 6su una Fiat Punto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

zazoomblog : Incidente a Borgo dAle in provincia di Vercelli: morta la bambina di 3 anni - #Incidente #Borgo #provincia - fisco24_info : Scontro tra auto a Vercelli, morta bimba di 3 anni: gravissima sorellina di 6: L'incidente ieri sera sulla strada p… - occhio_notizie : Dramma a Vercelli, sorelline ferite in incidente d'auto: morta la più piccola - giornaleradiofm : Sorelline ferite in incidente d'auto, morta la più piccola: (ANSA) - VERCELLI, 16 FEB - Non ce l'ha fatta una delle… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scontro tra auto in provincia di Vercelli, gravi due bambine -