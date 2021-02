Un Recovery per la ri-nascita. L’appello di 70 associazioni (Di martedì 16 febbraio 2021) Da mesi decine di associazioni si confrontano informalmente e con la più ampia libertà nel giudicare i principali fatti della legislazione e della giurisprudenza, avendo a cuore la grandezza della dignità di ogni persona perché segnata da un insopprimibile desiderio di senso e di pienezza, e perciò: la vita come dono sempre straordinario e intangibile, la famiglia come privilegiata scuola di gratuità, la piena libertà di educazione, nonché la sussidiarietà come affascinante leva di riforme di crescita e di libertà. Il 7 febbraio scorso dalla voce di papa Francesco la priorità per il nostro Paese, soprattutto in questo momento in cui attraversiamo la circostanza drammatica della pandemia. “In Italia – sono state le suggestive parole del Pontefice – questo inverno demografico finisca e fiorisca una nuova primavera di bambini e bambine”. L’invito di papa Francesco, da un ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Da mesi decine disi confrontano informalmente e con la più ampia libertà nel giudicare i principali fatti della legislazione e della giurisprudenza, avendo a cuore la grandezza della dignità di ogni persona perché segnata da un insopprimibile desiderio di senso e di pienezza, e perciò: la vita come dono sempre straordinario e intangibile, la famiglia come privilegiata scuola di gratuità, la piena libertà di educazione, nonché la sussidiarietà come affascinante leva di riforme di crescita e di libertà. Il 7 febbraio scorso dalla voce di papa Francesco la priorità per il nostro Paese, soprattutto in questo momento in cui attraversiamo la circostanza drammatica della pandemia. “In Italia – sono state le suggestive parole del Pontefice – questo inverno demografico finisca e fiorisca una nuova primavera di bambini e bambine”. L’invito di papa Francesco, da un ...

marattin : Da qualche settimana segnalavo che era in corso una riflessione su una serie di interventi puntuali per riformare l… - limesonline : ??????? Lucio Caracciolo: “Questo governo è spartiacque. Fine di un non-regime, quello successivo alla Prima Repubblic… - ItaliaViva : L'Italia è di gran lunga il primo beneficiario del Recovery, con 209 miliardi di euro. Anche per questo, sarebbe st… - mikvhd86 : RT @Axen0s: E invece di raccontarci questa storia, che ignoravamo in ogni dettaglio, giornali e politici di vera sinistra hanno preferito r… - caterita2008 : @Segnale_Orario @donnadimezzo Abbiamo un governo che è espressione di tutto il parlamento esclusa la Meloni, se non… -