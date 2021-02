Ultime Notizie Roma del 16-02-2021 ore 15:10 (Di martedì 16 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 16 febbraio in studio Giuliano agenzie a Cavedine apertura moderna ci ha annunciato qualche ritardo nelle consegne di febbraio che saranno recuperate a marzo lo ha detto una portavoce della commissione europea i sindaci delle 14 città maggiori di hanno incontrato il commissario per l’emergenza domenica Arcuri per parlare della campagna di vaccinazione delle criticità e per avanzare proposte hanno chiesto di poter collaborare per la migliore riuscita possibile la campagna di vaccinazione superati i 3 milioni di dosi somministrate faremo delle varianti da quella inglese ah quella brasiliana presente con diverse mutazioni Nella proteina Spike e non dovrebbero in teoria causare problemi ai test antigene Tuttavia è da tenere presente che anche per la proteina n stanno emergendo mutazioni ne devono essere ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 16 febbraio in studio Giuliano agenzie a Cavedine apertura moderna ci ha annunciato qualche ritardo nelle consegne di febbraio che saranno recuperate a marzo lo ha detto una portavoce della commissione europea i sindaci delle 14 città maggiori di hanno incontrato il commissario per l’emergenza domenica Arcuri per parlare della campagna di vaccinazione delle criticità e per avanzare proposte hanno chiesto di poter collaborare per la migliore riuscita possibile la campagna di vaccinazione superati i 3 milioni di dosi somministrate faremo delle varianti da quella inglese ah quella brasiliana presente con diverse mutazioni Nella proteina Spike e non dovrebbero in teoria causare problemi ai test antigene Tuttavia è da tenere presente che anche per la proteina n stanno emergendo mutazioni ne devono essere ...

