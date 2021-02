PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID19 - infoitsalute : Coronavirus, oggi in Toscana 428 nuovi casi. Aumentano i ricoveri - SienaFree : Coronavirus, Giani: ''In Toscana 444 nuovi casi, tasso positivi al 2,57%'' - GazzettadiSiena : I dati di oggi sul territorio regionale - FirenzePost : Toscana, coronavirus: 444 nuovi casi su 17.282 test, lo annuncia Giani -

A renderlo noto il governatore dellaEugenio Giani. C'è un leggero rialzo rispetto ai numeri di ieri . Sono comunque la metà rispetto ai numeri della scorsa settimana. Nel pomeriggio ...40 commensali a pranzo in un ristorante con laappena entrata in zona arancione . Stavano festeggiando un compleanno in un locale che era restato aperto, pur violando le norme anti covid - 19. E' questa la scoperta fatta dai carabinieri a ...Firenze, 16 feb. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 444 su 17.282 test di cui 8.691 tamponi molecolari e 8.591 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,57% (5,9% sulle prime ...Al termine dei nove giorni previsti dalla novena, è stato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ieri mattina a presiedere la Messa pontificale dedicata alla Madonna del Conforto, nell ...